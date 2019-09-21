Ceviz çırparken ağaçtan düşüp öldü

21.09.2019 14:23

Kayseri'nin Develi ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Develi'nin Aygözme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ceviz çırpmak için ağaca çıkan Mustafa Kağıtçı (50), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Kağıtçı, ambulansla kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA