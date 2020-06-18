Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı tarım ürünlerini vurdu, sel oluştu
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Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı tarım ürünlerini vurdu, sel oluştu

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı tarım ürünlerini vurdu, sel oluştu Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı bazı köylerde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan ve zeminde 15 santimetre kalınlığa kadar ulaşan dolu yağışı nedeniyle sel oluştu ve tarım ürünleri zarar gördü.

18.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:58

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı tarım ürünlerini vurdu, sel oluştu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı bazı köylerde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan ve zeminde 15 santimetre kalınlığa kadar ulaşan dolu yağışı nedeniyle sel oluştu ve tarım ürünleri zarar gördü.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik ve Dinek mahalleleri civarına dün gece saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca dolu yağdı. Uzun süre etkili olan dolu yağışı zeminde 15 santimetre kalınlığa kadar ulaştı, sel oluştu. Dolu yağışından dolayı; domates, fasulye, salatalık, biber, mısır, kiraz, kayısı ve elma gibi birçok tarım ürünü zarar gördü. Meyve ve sebze üreticileri büyük oranda zarar ederken, üretim yapan yaklaşık 90 ailenin zor durumda kaldığı öğrenildi. Ürünlerini dolu vuran yöre halkı yardım bekliyor.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı tarım ürünlerini vurdu, sel oluştu

Kaynak: İHA

Manşet

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