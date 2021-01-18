Ceviz ağaçlarının su kullanımı TÜBİTAK destekli projeyle analiz edilecek

Tekirdağ'da ceviz ağaçlarının su kullanımının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK destekli proje hazırlandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan "Trakya Bölgesi Koşullarında Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Chandler Çeşidi Ceviz Ağaçlarının Gelişim, Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi" adlı proje, "TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programları" kapsamında 3 yıl boyunca desteklenmeye uygun bulundu.

Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Göçmen'in yürütücülüğünü yaptığı projede, araştırmacı olarak Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Tolga Erdem, Doç. Dr. Mehmet Şener ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Geçgel ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünden Dr. Zafer Çoşkun ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Semih Yaşasın yer alacak.

Ceviz ağaçlarının su kullanımının belirlenmesine yönelik hazırlanan projeyle bölge ve ülke üreticilerine fayda sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf