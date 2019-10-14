Ceviz ağacından düşün şahıs hayatını kaybetti

14.10.2019 13:29

Kırşehir'de çıktığı ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Süleyman Y.(70), dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Süleyman Y.'nin cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Yaman'ın cenazesi defnedilmek üzere Bitlis'e gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA