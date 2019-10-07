Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mikail Mahallesi Akşamoldu mevkisinde, Cevdet Koçak, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Koçak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bilgi verilmesinin ardından gelen cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
İnceleme sonrası ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.