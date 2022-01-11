Ceviz ağacına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Ceviz ağacına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Ceviz ağacına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te yolun ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ceviz ağacına çarptı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yolun ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ceviz ağacına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Hasan Dağı zirvesindeki taş ocağına giden 11 AT 819 plakalı otomobil sürücü Cemalettin Akyüz (60),, Şehitler Çeşmesi mevkiine geldiğinde yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolde çıkan otomobil yol kenarındaki ceviz ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü Cemalettin Akyüz yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı buradan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili incele başlattı. - BİLECİK

Ceviz ağacına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Ceviz ağacına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

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