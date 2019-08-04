Ceviz ağacı, otomobilin üzerine devrildi

EDİRNE'nin Kaleiçi semtinde, kökü çürüyen ceviz ağacı, şiddetli rüzgarda, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, Kaleiçi semti Dilaverbey Mahallesi'nde meydana geldi. Spor salonunun yanındaki kökü çürüyen ceviz ağacı, rüzgarlı havada, sokakta park halindeki 22 EU 700 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekiler, ağacın devrilme gürültüsüyle panik yaşarken, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin haber verdiği, aracın sahibi Ömer Bender, otomobili ağacın altında görünce şaşırdı. Uzun süre otomobilini inceleyen Bender, büyük hasar olmamasını umduğunu belirterek, "Polisler aradı, 'Aracınız tehlikeli durumda kalmış' dediler. Ben de o yüzden geldim, aracımı çekmek için. Çok büyük zarar olduğunu zannetmiyorum; ama ağaç kaldırıldığında her şey ortaya çıkacak" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Naime Sueri, büyük gürültü duyduklarını anlatarak, "Cama çıkıp baktığımda, ağacın arabanın üzerine düştüğünü gördüm. Sanıyorum ki rüzgarın da etkisiyle devrildi. Buradan günde birçok insan geçiyor, kimseye bir şey olmadığı için şanslıyız" dedi.

Otomobilin üzerine devrilen ağaç, belediye ekiplerince kepçeyle kaldırıldı.



Kaynak: DHA