Ceviz Ağacı filmi, İtalya'da iki ödüle layık görüldü - Haberler
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Ceviz Ağacı filmi, İtalya'da iki ödüle layık görüldü

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Ceviz Ağacı filmi, İtalya'da iki ödüle layık görüldü

Faysal Soysal'ın son filmi "Ceviz Ağacı", Torino Underground Film Festivalinde, "En İyi Film" ve "En İyi Kurgu" ödüllerine layık görüldü.

Faysal Soysal'ın son filmi "Ceviz Ağacı", Torino Underground Film Festivalinde, "En İyi Film" ve "En İyi Kurgu" ödüllerine layık görüldü.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ödül törenine çevrim içi bağlanan Soysal, filmin kurgusunu yapan İranlı usta kurgucu Mostafa Khergepoush'un aldığı ödülden dolayı da memnuniyetini dile getirerek, filmde emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Soysal, Türkiye-İran ortak yapımı filmde, şiirsel İtalyan sinemasından büyük ilham aldığını belirterek, şiirsel sinemanın henüz ölmediğini ve bir gün küllerinden yeniden dirileceğini kaydetti.

Festivale bu yıl, 13 kurmaca, 16 belgesel, 51 kısa film katılırken, 31 uzun metraj film de yarışma dışı olarak gösterildi. Bu yıl hibrit olarak yapılan festivaldeki filmler, sinemaların yanı sıra online olarak da izlenebildi.

Yapımda, Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Rıza Akın başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini, Almanya'da yaşayan İran asıllı Payam Azadi yaptı.

Çekimleri, Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve bazı yerel kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen filmin post-prodüksiyonu ise İran'dan, Farabi Cinema Foundation'ın verdiği fon ile yapıldı.

Adana Film Festivali'nden "En İyi Oyuncu" ve "En İyi Film Müziği" ödüllerini alan film, Eurosia Film Festivalinden "En iyi Kamera", Bremen Film Festivali'nden ise "En İyi Edebiyat Filmi ödülünü kazandı.

Festival yolculuğu devam eden yapım, 21-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 11. Pekin Film Festivali yarışma bölümüne seçildi.

Filmin hikayesi ise kısaca şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terk edilir. Bir süre sonra kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olmadığını bilmesine rağmen suçlamaları kabul edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir."

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ceviz Ağacı filmi, İtalya'da iki ödüle layık görüldü - Haberler
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