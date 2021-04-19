"Ceviz Ağacı" 6. Bremen Film Festivali'nde "En İyi Edebiyat Filmi" ödülünü aldı
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"Ceviz Ağacı" 6. Bremen Film Festivali'nde "En İyi Edebiyat Filmi" ödülünü aldı

'Ceviz Ağacı' 6. Bremen Film Festivali'nde 'En İyi Edebiyat Filmi' ödülünü aldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Ceviz Ağacı filmi, 6.Bremen Film Festivali'nde "En iyi Edebiyat Filmi" ödülüne değer bulundu.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Ceviz Ağacı filmi, 6.Bremen Film Festivali'nde "En iyi Edebiyat Filmi" ödülüne değer bulundu.

42. Moskova Film Festivali'nde yurt dışı prömiyerini yapan Ceviz Ağacı, Avrupa prömiyerini 14 Nisan'da Almanya'nın önemli tematik film festivali olan 6.Bremen Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Çok zengin bir seçkiye sahip olan Bremen Film Festivali'nde "İnovasyon", "Humor", "Music" ve "Literatür" başlıklarında kısa ve uzun filmler online olarak dünya seyircisi ile buluştu.

Bremen Şehri edebiyat şehri olduğu için bu yılki temalarına yeni eklenen "Literatür" bölümünde yarışan Ceviz Ağacı "En İyi Edebiyat Filmi" ödülünü aldı.

Filmin yönetmeni Faysal Soysal, dün YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan ödül gecesine online bağlanarak duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Soysal, filmi karşılıklı sorumluluk duygularını geliştirmek için yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başkalarını göz önünde bulundurmadan barış ve mutluluk içinde yaşayamayız. Bu salgın günleri bize birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Birileri daha zayıf olanlara zarar vermeye çalışırken sessiz kalamayız. Filmim aynı zamanda bu sessizliğe karşı da bir sorumluluğumuz olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bütün festival ekibine böylesine zor bir zamanda harika bir festivale imza attıkları için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizinle birlikte olmak ve filmi ekranda birlikte izlemek isterdim. Ne yazık ki mümkün değildi. İzleyicilere ve ödüle layık görenlere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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