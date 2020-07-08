Çevirmenlerden 14 dilde 'Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı
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Çevirmenlerden 14 dilde 'Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı

Çevirmenlerden 14 dilde 'Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajıYEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerin seyahat yasağına karşı Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu anlatan video hazırladı.

Çevirmenlerden 14 dilde 'Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı
08.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:58

Çevirmenlerden 14 dilde 'Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı

YEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerin seyahat yasağına karşı Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu anlatan video hazırladı. 14 dilde 'Güvenli turizm programı ile Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı verilen video, sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

TURÇEF Genel Başkanı Müjgan Cingöz, Covid-19 salgınının turizme olumsuz etkilerine karşı çevirmenler olarak Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin dilinde bir video hazırladıklarını söyledi. Cingöz, videoda Türkiye'nin misafirlerine güvenli turizm imkanı sağladığını vurguladıklarını aktardı. 2014 yılında kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan TURÇEF'in çevirmenlerinin yer aldığı videoda, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu vurguladıklarını kaydeden Cingöz, şunları söyledi:

'Tüm dünya ülkelerinin Covid-19 ile mücadele ettiği bu günlerde ülkemiz, turizm alanında tüm tedbirleri alarak misafirlerine güvenli turizm imkanı sağlamaktadır. Biz de bunu tüm ülkelerin duyması ve turizm için ülkemizi tercih etmesini istiyoruz." TÜRKİYE'YE EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı videoda, 2017, 2018 ve 2019 yılında en çok turist gönderen ülkeleri baz aldıklarını aktaran Cingöz, 'Bu ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere, İran, Gürcistan, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, ABD, Özbekistan, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bulgaristan. Biz de hazırladığımız videoda bu ülkelerin dillerinde 'Güvenli turizm programı ile Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı verdik" dedi.

İŞARET DİLİ DE KULLANILDI

Müjgan Cingöz, işaret dilinin de kullanıldığı 1 dakika 57 saniyelik videonun, TURÇEF'in ve üyelerinin sosyal medya hesaplarında yayınladığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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