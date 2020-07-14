Çevikel: "Millet iradesi hain girişimi bir destana çevirdi" Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Çevikel, millet iradesinin hain girişimi bir destana çevirdiğini söyledi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 15 Temmuz 2016 tarihinden milli iradenin yok sayılarak demokrasi ve cumhuriyetin tüm kazanımlarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen hain girişiminin Türk milletinin tek vücut olup darbeci zihniyete karşı adeta bir kalkan oluşturmasıyla dünyaya örnek bir destana dönüştüğünü belirtti. Millet iradesini hiçe sayarak, devlet üstünde tahakküm kurmaya çalışan zihniyetlerin yakın tarihteki bu tür girişimlerinin Türk milletinin hafızasından silinmediğini belirten Nilüfer Çevikel, ülkesinin geleceği için canını hiçe sayan kahramanlara karşı kanlı ve hain bir eyleme dönüşen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin Türkiye tarihine sürülmeye çalışılan kara bir leke olduğunu vurguladı.

Darbeci zihniyetin bu hain girişiminin millet iradesi önünde boyun eğdiğini ifade eden Nilüfer Çevikel, 15 Temmuz 2016 gecesinde vatan, bayrak sevdasıyla hayatlarını yitiren tüm kahramanları rahmetle anarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Darbe girişiminin yıl dönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, birliğimize ve dirliğimize kasteden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı haykırıyoruz. Aziz Milletimizin Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun." - BURSA

Kaynak: İHA