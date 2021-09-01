Çevikel: "Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü azaltılmalı"
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Çevikel: "Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü azaltılmalı"

Çevikel: 'Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü azaltılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 22 büyümesinde sanayicinin önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 22 büyümesinde sanayicinin önemli pay sahibi olduğunu söyledi. Çevikel, BTSO'nun Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda 33 DOSABSİAD üyesi firmanın yer almasının da güçlü üye profilini yansıttığını dile getirdi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde, beklentilerin üzerinde yüzde 21,7 oranında büyümesinin gelecek adına umut verici olduğunu ifade etti. Çevikel, büyüme yolunda üzerine düşeni fazlasıyla yapan DOSABSİAD üyelerinin, BTSO'nun Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'na da damga vurduğunu söyledi.

İlk çeyrekte olduğu gibi ekonomideki büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesinin çok önemli olduğunun altını çizen DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde pandeminin etkisiyle yüzde 10,3 oranında daralmış, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7 büyümüştü. Normalleşme ve aşılamadaki hızlanmanın da etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 22'ye yakın büyüme kaydedilmesi, zorluklara rağmen sanayicimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Ülke ekonomimizin hızlı büyümesinin devam etmesi için fiyat ve finansal istikrarın eşgüdümlü olarak sağlanması gerekiyor. Kalıcı bir büyüme trendi için sanayicinin başta enerji olmak üzere üretim maliyet yükü de azaltılmalı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme performansının, sanayicimizin yatırım iştahını artırarak önümüzdeki süreçte daha da iyi noktalara gelmesi mümkün" diye konuştu.

Büyüme rakamlarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma adına üretimin hız kesmeden devam ettiği DOSABSİAD'da faaliyet gösteren 33 firmanın Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO'nun 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması-2020'de yer almasının da gurur verici olduğunu kaydeden Nilüfer Çevikel, "Bölgemiz DOSAB, kalkınma yolunda her türlü zorluğa rağmen üretimden vazgeçmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Listede yer alan firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bölgemiz, prestijli araştırmaların tamamına her zaman damgasını vurmaya devam edecek. BTSO'nun İlk 250 Araştırması'nda yer alan firmalarımızın başarısı, gelecek adına umut verici. Bu tür araştırmalar, yapıcı bir rekabet oluşturması ve önümüzü görme açısından çok önemli. Bu nedenle BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a vizyoner çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte büyümeye, ekonomiye katkı sunmaya ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çevikel: "Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü azaltılmalı" - Haberler Ekonomi
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