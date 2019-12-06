Çevikel'in moderatörlüğünde sanayide dijital dönüşüm konuşuldu

06.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:40

Bu yıl, "Yeni Dünya Düzenine Hazır Mıyız" sloganıyla 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Çevikel moderatörlük yaptı

Toplamda 7 panelin gerçekleştirildiği ve alanlarında uzman yerli ve yabancı pek çok konuşmacının katıldığı zirve kapsamında DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de moderatörlük görevi üstlendi.

Çevikel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Dijitalleşme Sanayiyi Nasıl Etkiliyor" başlıklı panelde, İnvetram'dan Alp Eren Göktürk, Halıcı Elektronik'ten Hüseyin Halıcı, Alarko Holding'den Tal Garih, İnci Holding'den Perihan İnci, birer sunum yaptı.

Çevikel'den dijitale vurgu

Zirvenin ardından bir değerlendirmede bulunan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "İstanbul Ekonomi Zirvesi, üçüncü yılında da konularında birbirinden başarılı yerli ve yabancı birçok ismi, konuşmacıyı bir araya getirmeyi başardı. Zirve, her geçen yıl üzerine katarak emin adımlarla büyüyor. Moderatörlüğünü yaptığım panelde ise sanayinin içerisinden gelen isimler; dijitalleşmenin sanayi ve üretimdeki rolü hakkında birbirinden önemli açıklamalarda bulundular. Bursa'yı, DOSAB'ı, DOSABSİAD'ı İstanbul'da böyle önemli bir etkinlikte temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Biliyoruz ki Bursa, tekstil ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda adeta bir üretim üssü konumunda. Benim de faaliyet gösterdiğim sektör olan tekstil üzerine konuşmam gerekirse, dijitalleşme bizim sektörümüzde oldukça önem arz ediyor; kaldı ki tüm sektörler için artık hayati önemde. Alanlarında ülkemizin önde gelen firmalarının temsilcileri olan konuşmacılarımız da panelimizde bu konuya dikkat çektiler, önemli bilgiler verdiler, geleceğe ışık tuttular. Her birine bizlerle paylaştıkları bilgiler adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri bu önemli günde yalnız bırakmayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Başkanı İbrahim Burkay'a da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler