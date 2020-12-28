Çevikel: "Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çevikel: "Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmalı"

28.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:57
Çevikel:

2021 yılı için belirlenen asgari ücreti değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Asgari ücret üzerindeki vergiler ve kesintilerin kaldırılması, işçi ve işveren kesimi tarafından olumlu olacaktır" dedi.

2021 yılı için belirlenen asgari ücreti değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Asgari ücret üzerindeki vergiler ve kesintilerin kaldırılması, işçi ve işveren kesimi tarafından olumlu olacaktır" dedi.

Asgari ücretin 2 bin 324 TL'den 2 bin 825 TL'ye yükseltilmesini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. TÜİK hesaplamasını 2 bin 792 lira olarak belirlemiş ve komisyona sunmuştu. Belirlenen rakam beklentinin üzerinde" dedi.

İşveren olarak asgari ücrette taraf olmadıklarını, işçi ve işverenin de memnun olacağı bir rakam beklentisi içinde olduklarını hatırlatan Çevikel, "2020 yılı hepimiz için zor geçti. Hem işveren hem de çalışan kesim olarak birçok özveride bulunuldu. Bu süreçte üreterek desteğini kesmeyen hem işveren hem de çalışanlar için asgari ücretten vergiler ve kesintilerin çıkartılması memnun edecektir" açıklamasında bulundu.

İşverenin olayı sadece asgari ücret olarak değerlendirmediğini kaydeden DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Sanayide işvereni düşündüren beyaz yakalı personelin ücret artırımı olacaktır. Çünkü işçilerin fazla mesai ile maaşları artabilmektedir. Bu durumda beyaz yaka personelin de maaşlarının dengelenmesi gerekecektir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Demet Akalın Hatice Şendil
Spor Ömer Bayram Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevikel: "Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmalı" | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:57:38. #1.15#
title