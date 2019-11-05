Çevik'ten Kula AAT'ye İnceleme

05.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:15

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelindeki Atıksu Arıtma Tesislerinin çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kula Atıksu Arıtma Tesisi'nde personel ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl genelindeki tesisleri belirli periyotlarla ziyaret ettiklerini belirten Çevik, tesisin sorunsuz hizmet verdiğini dile getirdi. Atıksu arıtım süreçlerinin gerçekleştiği ünitelerin incelenmesinin ardından çalışanlarla toplantı yapan Çevik, ilçede atıksu kaynaklı çevre kirliliği yaşanmaması adına büyük bir özveri ile çalışan personele teşekkür etti.

"Kula için çalışmaya devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Manisamızın 17 ilçesinde yürütülen çalışmaların sürekli takipçisi olarak her zaman sahadayız. Kula ilçemizde hizmet veren atıksu arıtma tesisini inceledik. Bu tesisimiz sayesinde ilçemizdeki atıksuların güzel Kulamızın doğasına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Tüm çabamız ilçemizin sahip olduğu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek ve halkımızın yaşam standartlarını daha da iyileştirebilmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün liderliğinde Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler