Çevik'ten bingo

Çevik'ten bingo

Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, narkotik köpeği Çevik'in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.

08.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:46
Çevik'ten bingo

'te ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, köpeği Çevik'in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.


Gaziantep İli ilçesi Aydınbaba Mahallesinde'nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Oğuzeli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Jandarma narkotik köpeği Çevik'in de destek verdiği operasyonda operasyonda M.Ş'ye ait evde çuvallara gizlenen yaklaşık 200 kilogram Kubar esrar yakalandı.


Uyuşturucu maddeleri imha etmek üzere el koyan ekipler, M.Ş'yi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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