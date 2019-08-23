Çevik'ten Ahmetli'ye ziyaret

23.08.2019 15:20

Çevik, il genelindeki hizmetlerin vatandaşa sorunsuz ulaşması için çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli MASKİ İlçe Şefliğine ziyaret düzenledi. Ziyaretinde ilçedeki çalışanlar ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, hizmetlerin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

VATANDAŞA EN İYİ HİZMETİ GÖTÜRME GAYRETİNDEYİZ

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il geneline kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırdıklarını ifade ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini yerinde incelemek ve istişarelerde bulunmak için düzenli olarak ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti götürme gayretindeyiz. Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent yapma adına yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler