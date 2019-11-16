Çevik kuvvet polislerinin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce çevik kuvvet polislerine yönelik uygulamalı verilen "toplumsal olaylara müdahale eğitimi" gerçeği aratmadı.
Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından polislere toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında eğitim verilerek, tatbikat yapıldı.
Bölge Trafik Atış Alanı'nda gerçekleştirilen eğitim tatbikatında, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.
Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce TOMA ve gaz bombası ile müdahale edildi. Polis ekipleri, dağılmayan eylemcileri gözaltına aldı.
Drone ile havadan görüntülenen tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de, eğitimin sonunda polisleri kutladı.