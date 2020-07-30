Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu (3) EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİYMİŞAntalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğulan Özgül Özdoğan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİYMİŞ

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğulan Özgül Özdoğan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kemer'deki işlemlerinin ardından Özdoğan'ın eşi Seyit Özdoğan (32) ile Karabük'te oturan annesi Gülser Doymuş ve babası Durmuş Doymuş, Antalya'da oturan kayınpeder Mustafa Özdoğan da cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 yaşında Özgür adında bir çocukları olan çiftin 10 yıllık evli olduğu ve dün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Bayram dolayısıyla Antalya'ya gelen çiftin burada Seyit Özdoğan'ın ailesini ziyaret ettikten sonra Karabük'te oturan Özgül Özdoğan'ın ailesinin yanına geçmeyi planladığı belirtildi. İzmir ve Iğdır'da görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a atandığı öğrenilen Özgül Özdoğan'ın cenazesi karayoluyla Karabük'e götürülmek üzere cenaze aracıyla yola çıktı. Cenazenin yarın toprağa verilmesinin planladığı kaydedildi.

Öte yandan kayınpeder Mustafa Özdoğan, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ve gelini denizdeyken, dalga nedeniyle Özgül Özdoğan'ın deniz yatağından düştüğünü sonra da gözden kaybolduğunu anlattı.

Kaynak: DHA