Çevik Kuvvet Ekibinin Nusret Halayı Sosyal Medyayı Salladı

Çevik kuvvet ekibinden 4 kişi, sosyal medyayı aktif kullanan ve çektiği her videoyu milyonlarca kişi tarafından izlenen Nusret Gökçe'nin ekibiyle çektiği halayı taklit etti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Çevik Kuvvet'in Nusret'in halayını taklit ettiği anların videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Halay videosuna yorum ve beğeni yağdı.

BEĞENİLERİ TOPLAMIŞTI

Nusret, Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi halay çekerek kutlayan Nusret, yeteneğiyle herkesi büyülemişti.