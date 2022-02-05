Cevher kimdir? Şarkıcı Cevher kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cevher kimdir?

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ŞARKICI CEVHER KİMDİR?

Şarkıcı Cevher 7 Ocak 1981 Ankara doğumludur. 10 yıldır profesyonel olarak müzik ile ilgilenmektedir. Cevher, mezuniyet balosunda sahneye çıktığı ve o günden sonra hiç sahneden inmediğini söylemişti. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayan Cevher, müzik dünyasına ilk adımını "Ankara Başkent Musiki Cemiyeti" 'ne girerek atmıştır. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda Solfej eğitimi aldı. 2005 yılında ilk albümü Sen Anlarsın'ı çıkardı. Ek olarak Cevher, Kültür Bakanlığı Türk Halk Korosu'nda solist olarak da çalışmıştır.

Cevher, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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