Cevher Dudayev Parkı'nda son dokunuşlar
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Cevher Dudayev Parkı'nda son dokunuşlar

Cevher Dudayev Parkı'nda son dokunuşlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Cevher Dudayev Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Cevher Dudayev Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi'nde 14 dönümlük alanda yapımı devam eden Cevher Dudayev Parkı'nda incelemelerde bulundu. İçerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı da bulunan park, tamamlandığında bölgenin adeta bir cazibe merkezi haline gelecek.

Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt, "Çok az bir iş kaldı. Bölge için gerçekten cazibe merkezi olacak bir proje. Vatandaşlarımız bu haliyle bile bizlere memnuniyetini dile getirdi. Kısa süre içerisinde çalışmalar bitecek ve kullanıma hazır hale gelecek" denildi.

İçerisinde dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı da bulunan parktaki futbol sahasına ise İzzet İbiş'in ismi verilecek. - KOCAELİ

Cevher Dudayev Parkı'nda son dokunuşlar
Cevher Dudayev Parkı'nda son dokunuşlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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