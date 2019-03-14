Cevdet Yılmaz: "Türkiyenin İstikrarını Bozmak İsteyenler İçin de 31 Mart Son Bir Virajdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenler için de 31 Mart son bir virajdır, son bir fırsattır. Nasıl ki biz 31 Mart sonrasını bir fırsat penceresi olarak görüyorsak, yepyeni atılımlar dönemi olarak görüyorsak, Türkiye'yi sevmeyenler de Türkiye'ye zarar verebilmek için bunu son bir fırsat olarak görüyorlar." dedi.

Yılmaz, Çamlıbel Mahallesi'nde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasetin 15 Temmuz sonrası yeniden tanımlandığını belirterek, 15 Temmuz'da sokaklarda kurulan ittifakın bugün yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birçok ilde sürdüğünü kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerinin 2023'ten önce son viraj olduğunu ifade eden Yılmaz, "31 Mart'ta da Allah'ın izniyle yepyeni bir döneme başlangıç yapacağız. 31 Mart'tan sonra uzun bir süre seçim olmayacak. Bu dönem Türkiye için bir atılım dönemi olacak inşallah. Yeni bir başlangıç dönemi olacak, yeni bir bereket dönemi olacak inşallah." dedi.

31 Mart'ta milletin vereceği destekle istikrar içinde yeni atılımlar yapacaklarını dile getiren Yılmaz, "Demokrasimizi daha ileriye taşıyacağız. Ekonomimizi daha güçlü hale getireceğiz. Sosyal politikalarımızı daha fazla güçlendireceğiz. Bu yaşadığımız sıkıntıları atlatıp inşallah memleketimizi düze çıkarmaya ve çok daha güçlendirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Bu durumu kendileri gibi Türkiye'yi sevmeyenlerin, güçlenmesinden hoşlanmayanların da istemeyenlerin de bildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenler için de 31 Mart son bir virajdır, son bir fırsattır. Nasıl ki biz 31 Mart sonrasını bir fırsat penceresi olarak görüyorsak, yepyeni atılımlar dönemi olarak görüyorsak, Türkiye'yi sevmeyenler de Türkiye'ye zarar verebilmek için bunu son bir fırsat olarak görüyorlar."

"Farklılığımız zenginliğimizdir"

Yılmaz, Suriye'den Irak'a Yemen'den Libya, Somali, Afganistan'a kadar İslam dünyasının saldırılara uğradığını belirterek, bu saldırılar karşısında bir olacaklarını, iri olacaklarını, diri olacaklarını, hep birlikte Türkiye olacaklarını belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklı etnik yapılardan olabiliriz, farklı mezheplerden, görüşlerden olabiliriz ama bütün bu farklılıklarımızla tek milletiz. Tek millet olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bizi bölmeye çalışanlara, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz."

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm ülkeye aynı gözle baktığını, bu milletin değerleriyle yetiştiğini, milletin mayasını partisine kattığını belirtti.

Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan sizin evladınız, bu milletin medarı iftiharı. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. Cenab-ı Allah ona uzun ömürler versin. Biz de 31 Mart'ta onun elini güçlendirelim inşallah." dedi.

Kaynak: AA