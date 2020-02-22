Cevdet Yılmaz: "Gücümüzü kırmaya çalışanlara hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz"
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Cevdet Yılmaz: "Gücümüzü kırmaya çalışanlara hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti Bozova İlçe Kongresi Bozova ilçe kongresinin yapıldığı salondan detaylar Kongreye katılan partililer AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı.

22.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:50
Cevdet Yılmaz:

İlçe Kongresi

Bozova ilçe kongresinin yapıldığı salondan detaylar

Kongreye katılan partililer

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın konuşması

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'nın Bozova ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cevdet Yılmaz: "Gücümüzü kırmaya çalışanlara hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz"
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