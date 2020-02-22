Cevdet Yılmaz: "Gücümüzü kırmaya çalışanlara hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz"
AK Parti Bozova İlçe Kongresi Bozova ilçe kongresinin yapıldığı salondan detaylar Kongreye katılan partililer AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı.
22.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:50
Bozova ilçe kongresinin yapıldığı salondan detaylar
Kongreye katılan partililer
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması
ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı.
Kaynak: AA