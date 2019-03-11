Cevdet Yılmaz: "Asıl İhtiyacımız Özel Sektör Yatırımlarını Artırmak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bundan sonra asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmak. Huzurun, güvenin olmadığı yere ne yatırım gelir ne de yatırımcı. Bunun için huzurumuza sahip çıkalım, birilerinin çoluk çocuğumuzun geleceğini karartmasına müsaade etmeyelim." dedi.

Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü hizmet binası ve tamamlanan bazı projelerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, 2018 yılında tamamlanmış yaklaşık 500 milyonluk 81 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerin bir anlayışın ürünü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunlar rastgele gerçekleşen yatırımlar, harcamalar değil. Bunlar Bingöl'e, bölgeye Cumhurbaşkanımızın, hükümetlerimizin verdiği önemin bir göstergesi. Geçtiğimiz 16-17 yılda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık, geçmiş dönemlerin ihmallerini de kapatmaya çalıştık." diye konuştu.

"Başka illerde belki böyle sorunlar yok ama bu ilimizde geçmişte yapılması gerekirken, yapılmayanları çözmeye çalıştık. Diğer taraftan da bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." ifadelerini kullanan Yılmaz, kişi başına yatırım tutarına bakıldığında en önde gelen illerden birinin Bingöl olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Değişik siyasi zihniyetler bırakın hizmet yapmayı, yapılacak hizmetleri engellemeye çalışıyor. Taş üstüne taş koymadıkları halde her türlü lafı söylemeyi de kendilerine hak görüyorlar. Bırakın yapmayı, yıkmasınlar yeter." şeklinde konuştu.

SÜTAŞ yatırımı

Yılmaz, engellemelere rağmen hizmetlerin devam edeceğine işaret ederek, Doğu ve Güneydoğu'da geçmişte şantiyelerin yakıldığını, çalışanların kaçırıldığını, iş yapanların tehdit edildiğini kaydetti.

Bu nedenle özel sektör yatırımlarının istenilen düzeyde geliştirilemediğine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu yatırımlarını yaptık ama özel sektör yatırımları istediğimiz kadar gelişmedi. Asıl istihdam, üretim ve ihracat sağlayacak yatırımlar özel sektör yatırımlarıdır. Maalesef geçmişte bu yatırımların önüne geçtiler. Şimdi tam da bunun zamanı. Bir eşiğe gelmiş durumdayız. Bizim bundan sonra asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmaktır. Özel sektör yatırımları nasıl artar? Alt yapı olursa, huzur ve güven ortamı olursa artar. Huzurun, güvenin olmadığı yere ne yatırım gelir ne de yatırımcı. Bunun için huzurumuza sahip çıkalım, birilerinin çoluk çocuğumuzun geleceğini karartmasına müsaade etmeyelim."

Yılmaz, huzur ve güven ortamına sahip çıkılmasıyla daha çok yatırımın geleceğini belirterek, bunun en güzel örneklerinden birinin de Bingöl'de yapımı devam eden SÜTAŞ yatırımı olduğunu söyledi.

SÜTAŞ yatırımının Türkiye'nin en büyük özel sektör yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "SÜTAŞ, Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden teşvik belgesi verilmiş, en yüksek oranda teşvik verilen yatırımlardan biri. Eski para ile 1 katrilyona yakın bir yatırımdan bahsediyoruz. Doğrudan bin, dolaylı 10 bin aileye fayda sağlayacak bir yatırım. İşte biz bu yatırımların artmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Bingöl'e ve bütün Türkiye'ye hizmet etmeye, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini anlatarak, kaynakları başka alanlara değil, insana hizmet edecek şekilde kullanmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, İŞKUR İl Müdürlüğü binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA