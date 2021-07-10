Cevdet Akınal: "Sol bek yarın akşam geliyor"
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Cevdet Akınal: "Sol bek yarın akşam geliyor"

Cevdet Akınal: 'Sol bek yarın akşam geliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, transferlerle ilgili bir santrafor alacaklarını ifade ederken, sol bek transferini gerçekleştirdiklerini ve takıma yarın akşam katılacağını söyledi.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, transferlerle ilgili bir santrafor alacaklarını ifade ederken, sol bek transferini gerçekleştirdiklerini ve takıma yarın akşam katılacağını söyledi. Ayrıca Başkan Akınal, Erol Bulut ile anlaştıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Gaziantep FK'da Başkan Cevdet Akınal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hayırlısıyla kamplara başladıklarını belirten Akınal, "Kampımızda gayet güzel gidiyor. İlk başta Gaziantep'te hazırlandık, şimdi Bolu'ya geldik. 15 gün buradayız, 13 gün Avusturya'ya gideceğiz. Oraya gitmenin en büyük amacı Avrupa takımlarıyla maç yapıp, takımın gücünü görmek. Transferler devam ediyor, bir santrafor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor, hayırlısıyla o işi de bitiriyoruz" dedi.

"Erol hoca ile anlaştığımız için mutluyuz"

Takımın başına getirilen Erol Bulut hakkında görüşlerini belirten Cevdet Akınal, "Biz Erol hocaya da güvendiğimiz için tecrübesine dayanarak tercih ettik. Geldi kırmadı bizi hiç. Geldiğinde takımımızı incelemiş halde geldi. İlk gün konuştuk, 'bir hafta sonra geleyim' dedi. Dedik, 'otur 1 gün daha kal bu işi bitireceğiz' dedik. İki günde hallettik. Erol hocayla anlaştığımız için mutluyuz şehir olarak da mutluyuz. Bize iyi şeyler katacaktır" ifadelerini kullandı.

Takımın hedefleri ile ilgili sorulan soruya cevap veren Başkan Akınal, "Hedeflerimiz üst sıralar ve Avrupa'ya gitmek, Türkiye Kupası hedefimizde var" diye cevap verdi.

"Gaziantep FK çok daha iyi olacak"

Başkanlık görevini almasıyla ilgili konuşan Cevdet Akınal, "Zor, kolay değil ama işte ben memleketimi sevdiğim için ben kabul ettim bu görevi. Arkadaşlarımız iyi. Bizim Gaziantep'in en büyük özelliği bütün şehir arkamızda. Valimiz, belediye başkanlarımız yanımızda ve bizle beraber. İnşallah Gaziantep çok daha iyi olacak çok acelemiz yok yavaş yavaş gidiyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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