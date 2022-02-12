Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek" - Haberler
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Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cevdet Akınal:

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının Türkiye Kupası'nı Gaziantep'e getirmek olduğunu söyledi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Fk Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının Türkiye Kupası'nı Gaziantep'e getirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Alanyaspor ile eşleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde Başkan Cevdet Akınal kura sonrası açıklamalarda bulundu. Amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Akınal, "Gaziantep FK olarak kupayı Anadolu'da bırakmak, kazandırmak istiyoruz. Bir Anadolu takımıyla eşleştik. İyi oynayan kazansın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim de amacımız kupayı Antep'e getirmek, o yolda ilerleyeceğiz. Hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Haberler

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