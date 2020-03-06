Cevat Karagöl, kariyerindeki olimpiyat madalyası eksiğini tamamlamak istiyor

06.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:40

Türkiye'yi daha önce üç kez paralimpik oyunlarında temsil etme başarısı gösteren milli atıcı Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Karagöl, mayıs ayında Peru'da düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda devam ediyor.

Türkiye'yi 50 metre serbest tabanca ile 10 metre havalı tabancı kategorilerinde temsil eden Cevat Karagöl, günde çift antrenman yapıyor.

Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce paralimpik oyunlarına kota veren üç şampiyonaya katıldığını ancak bunlardan sonuç alamadığını söyledi.

Oyunlara direkt kota veren şampiyonalardan birinin daha mayıs ayında Peru'da yapılacağını belirten Karagöl, bu şampiyonaya sıkı çalıştığını aktardı.

Karagöl, şimdiye kadar hem ferdi hem de takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadığını, üç kez de paralimpik oyunlarına katılma başarısı gösterdiğini ifade ederek, "Kariyerimde paralimpik madalyası eksiğim var. İnşallah amacım 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak kariyerimdeki bu eksiği de tamamlamak." dedi.

Paralimpik Oyunları'nın önemine değinen Karagöl, "Dört yılda olimpiyatlarla birlikte yapılan paralimpik oyunları sporun en büyük organizasyonu. Bu organizasyona katılabilmek bile büyük bir başarıyken burada madalya almak kolay değil ve alındığı takdirde çok büyük önemi var." diye konuştu.

Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için milli takımdan 6 arkadaşının kota almayı başardığını kaydederek, "Hocalarımızın söylemi, bundan sonra iki veya üç kota daha alacağımız yönünde. Bunların içerisinde ben de yer almak istiyorum. Tüm çalışmalarım bu yönde." ifadesini kullandı.

Karagöl, 15 Ekim'de Avustralya'da düzenlenen organizasyonda kota aldığını ancak daha sonra yapılan itiraz sonrası bu şansını kaybettiğini belirterek, yarım kalan işini Peru'da tamamlamak istediğini, bunun için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA