Cevat Demir cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Cevat Demir'in, Mersin'de öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Cevat Demir'in, Mersin'de öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da 14 Şubat tarihinden bu yana kayıp olarak arandığı bildirilen Cevat Demir'in, son olarak Mersin'e geldiği yönünde bilgi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın bulunması için çalışma başlattı. Şahsın öldürüldüğünü değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 ilde düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, tabanca ile öldürülerek merkez Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkiinde boş bir araziye gömülen Cevat Demir'in cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Diyarbakır'da toprağa verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suçlarını itiraf ettikleri belirtilen M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve R.G. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca, T.D. isimli şahıs adli kontrol talebiyle mahkemece serbest bırakılırken, M.S., M.S., Ş.K. ve İ.N. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı