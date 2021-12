Cevahir Kafe Restoran engellileri ağırladı

VAN (İHA) - Van'da Cevahir Kafe Restoran, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında 'Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği' bünyesindeki mülteci ve Vanlı engelli bireyleri ağırladı.

Van'da kurulduğu günden itibaren yöre halkına kaliteli hizmetin yanı sıra sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle de ön plana çıkan Cevahir Kafe Restoran, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği bünyesinde eğitim gören engelli mültecileri ağırladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İşletme Müdürü Cihan Akbal, "Her çocuk özel ve eşsizdir. Bizim için engel, sadece ön yargılardır. Cevahir Kafe Restoran ailesi olarak bugün hem mülteci hem de Vanlı engelli kardeşlerimizi ağırlamaktan gerçekten büyük mutluluk duyduk. Engelli kardeşlerimizi; acınacak, yardım edilecek, üzülecek veya geri planda kalacak bir kesim olarak görmüyoruz. Bilakis sağlanacak istihdam durumunda, onların en iyisini yapacaklarına inancımız tamdır. Bizler empati duygusu gelişmiş kişiler olarak, sadece bugün değil her daim onların yanındayız. Sadece sosyalleşmeleri için değil, hayatlarının her anında kardeşlerimizle olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanı Filiz Yörükoğlu ise ilgi ve alakalarından dolayı Cevahir Kafe Restoran sahibi ve çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - VAN