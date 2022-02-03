Cevahir Kafe'den örnek kampanya

Van'da faaliyet gösteren Cevahir Kafe Restoran, bir günlük kahvaltı geliriyle çadırda yaşayan Suriyelilere kömür alacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cevahir Kafe Restoran İşletme Müdürü Cihan Akbal, mevsim itibariyle çetin geçen kış şartlarında kimsenin üşümesine gönüllerinin el vermediğini ifade ederek, bu kapsamda Suriye'de çadırlarda yaşayan vatandaşlar için bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Özellikle çocukların da olduğu çadırlarda insanların adeta soğukla savaştığını aktaran Akbal, "Kış üşütür, iyilik ısıtır' kampanyası çerçevesinde Suriye'de çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için bir kampanya düzenlediklerini dile getirerek, "Bu kampanya çerçevesinde cumartesi günü 08.00 ila 14.00 saatleri arasında yapılacak olan kahvaltı geliri ile çadırlarda üşüyen Suriye halkı için kömür alıp, bu kömür yardımını ilgili kişiler aracılığıyla kendilerine göndereceğiz. Bu çerçevede bir torba kömür de senden olsun adı altında halkımızı Suriye'de çadırda yaşayan vatandaşlar için kahvaltıya bekliyoruz" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel