Cevad Prekazi: Galatasaray'ı rezil eden herkes hesap vermeli

"Fatih Terim görevi daha erken bırakmalıydı, bu takımı Bülent Korkmaz ya da Okan Buruk çalıştırmalı"

"Barcelona bu sezon çok kötü gidiyor"

İSTANBUL, - Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Cevad Prekazi, Galatasaray'ı rezil eden herkesin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Geçmişte Galatasaray beni görev almam için çağırdı. Geldik, Türkiye'de konuştuk. Yapabileceklerimi söyledim. Yabancı oyuncu ve antrenörleri getirip götürebilir miyim diye sordum. O görüşmeden sonra Belgrad'a döndüm. Beni bir daha asla aramadılar."

Demirören Haber Ajansı / Spor