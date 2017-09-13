Cev- Tech ve Mebex 2017 Gaziantep'te Kapılarını Açıyor

Gaziantep'in ve bölgenin konusunda tek ve en büyük fuarları olan CEVTECH ve MEBEX 2017, bu yıl 70 katılımcı, 200'den fazla markanın temsili ve 55 il belediyesinin çevre koruma ve fen işleri daire başkanlarının özel ziyaretleriyle açılıyor…

Bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Gaziantep, CEV-TECH ve MEBEX 2017 fuarı ile bölgenin ihtiyaçlarına çözüm bulacak ve gelecek projelerine sektör profesyonelleri ile birlikte hayat verecek. 55 ilin belediye fen işleri ve çevre koruma daire başkanlarının, bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının yönetimlerinin, proje ve taahhüt firmaları ile iş dernek ve federasyonlarının katılım ve ziyaretleriyle zenginleşen fuar, mimarlar odası, mühendisler odası üyelerinin katılımlarıyla da sektörün nabzını tutacak. Bu yıldan başlayarak bölgenin ulusal ve uluslararası anlamdaki buluşma noktası olacak CEV-TECH ve MEBEX 2017 fuarlarının yaklaşık 20.000 ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.