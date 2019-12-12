ÇEV Sanat Genç yeteneklerinden dev konser

12.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:04

Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olarak katılacağı konserde projenin daimi destekçisi Halit Ergenç'de genç yeteneklerin yanında yer alacak. Geçtiğimiz Ekim ayında New York'ta düzenlenen Young Artist Guild yarışmasını kazanan ve aynı zamanda "BBC Classical Artist" seçilen ÇEV Sanat bursiyeri Çello Sanatçısı Cemal Aliyev'in solist olarak performans sergileyeceği konserde, klasik müziğin en parlak yıldızı olarak tanımlanan İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından Genç Yetenekler Projesi kapsamında bu yıl 11'incisi hayata geçirilen konser, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı tarafından yönetilecek. QNB Finansbank ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (Zorlu PSM) gerçekleşecek konserde, ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" Projesi'nin çello sanatçısı Cemal Aliyev solist olarak performans sergileyecek. Değerli sanatçı Ayla Erduran'nın onur konuğu olarak katılacağı gecede, projenin daimi destekçisi Halit Ergenç genç sanatçıların yanında yer alacak. Ünlü İngiliz keman sanatçısı Charlie Siem de ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekleri ile birlikte sahne alacak.

Konserde ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesi ile eğitimine devam eden; Cemal Aliyev (Viyolonsel), Arda Karakaya (Keman), Ezgi Sarıkçıoğlu (Keman), Gizem Sözeri (Kontrbas), Gülin Ataklı (Obua), Kazım Kaan Alıcıoğlu (Keman), Beren Gürcüoğlu (Piyano), Cansu Naz Eriş (Piyano), Arya Su Gülenç (Piyano) ve Adil Kerem Ünal (Piyano) performans sergileyecek.

Çağdaş Eğitim Vakfı – ÇEV Sanat olarak 2009 yılında başlatılan 'Genç Yetenekler' projesi, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olarak, bu gençlerin dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkanları sağlamaya çalışmaktadır.

Kaynak: Bültenler