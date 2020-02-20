CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

20.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:55

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, bugün Lüksemburg'ta yapıldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler ve kadın temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk ayağının 24 Mart, rövanşının 09 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Max-Schmeling-Halle'de oynanacak.

2020 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Dinamo Moskova (Rusya) - VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) - Imoco Volley Conegliano (İtalya)

(İHA)

Kaynak: İHA