CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 VakıfBank: 2 - Haberler

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CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 VakıfBank: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 VakıfBank: 2

VakıfBank, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya'nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

VakıfBank, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya'nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Developres Rzeszow: Bajema, Jurczyk, Honorio Marquez, Blagojevic, Stencel, Wenerska, Szczyglowska (L), Polanska, Rapacz, Kalandadze, Binczycka

Vakıfbank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L), Buket, Tuğba, Aylin (L), Meryem

Setler: 13-25, 29-27, 19-25, 29-27, 15-13

Süre: 127 dakika (22, 29, 25, 33, 18) - İSTANBUL

CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 VakıfBank: 2

CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 VakıfBank: 2

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şampiyonlar Ligi, Vakıflar Bankası, Bulgaristan, Polonya, Spor, Haberler

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