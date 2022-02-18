CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etabı Kahramanmaraş'ta başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta başladı.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kurulan voleybol sahalarında düzenlenen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Macaristan, Ukrayna ve Çekya'dan 19 erkek, 8 kadın takım mücadele ediyor.

Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, salgın nedeniyle ara verilen organizasyonun ilk ayağını bu yıl Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aslandaş, Kahramanmaraş'ın ilk kez bu organizasyonu üstelendiğini ve kısa sürede hazırlandığını belirterek Yedikuyular Kayak Merkezi'nin güzel bir lokasyonda bulunduğunu belirtti.

Yabancı sporcuların Türkiye'de gerçekleştirilen organizasyonlara ilgi gösterdiğini belirten Aslandaş, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve voleybol temsilciliğimiz çok güzel bir iş birliği ile böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiler. Dünyaya baktığımızda şu an için Avusturya ve ertelenmezse Ukrayna'da birer tur daha var. Türkiye'de 18 Mart tarihinde Kayseri Erciyes'te ikinci turumuzu yapacağız. Böylelikle Avrupa'da en fazla kar voleybolu organizasyonu gerçekleştiren ülke durumundayız. Türkiye'deki organizasyonlara yabancı ülke sporcuları çok öncelik veriyorlar. Çünkü, ulaşım, güvenlik, konaklama ve misafirperverlik açısından çok memnun edici geri dönüşler alıyoruz. Bu vesileyle bu güzel tesisi spora kazandıran Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesine Voleybol Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Tabii biz Kahramanmaraş'a kalıcı olarak bakıyoruz. 3 yıllık bir protokol imzaladık. Önümüzdeki 2 sene de Kar Voleybolu Avrupa Turu organizasyonları düzenleyeceğiz."

Turun ilk etabı 20 Şubat'ta yapılacak yarı final ve final maçlarıyla sona erecek.