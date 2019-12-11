CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0
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CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Gurubu ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-0 mağlup oldu.

11.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:25
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Gurubu ikinci maçında Halkbank, deplasmanda 'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-0 mağlup oldu.

Salon: Hala Widowiskowo - Sportowa

Hakemler: Igor Schimpl (Slovakya), Peter Szabo ()

Jastrzebski Wegiel: Tomasz Fornal, Graham Vigrass, Vakub Bucki, Christian Fromm, Michal Szalacha, Lukas Campa (Jakub Popiwczak, Dawid Konarski, Pawel Rusek, Dominik Depowski, Piotr Hain)

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Dmitrii Bahov, Furkan Aydın, Georgi Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Efe Bayram, Abdullah Çam, Orçun Ergün)

Setler: 25-17, 25-17, 25-21

Süre: 1.15 (22, 24, 29)

(İHA)

Kaynak: İHA
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