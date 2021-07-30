CEV'den Aziz Yener, Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'ya görev
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CEV'den Aziz Yener, Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'ya görev

CEV'den Aziz Yener, Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'ya görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Uluslararası Voleybol Hakemleri Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya ile MHGK Başkanı ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Yener'i EuroVolley maçlarında görevlendirdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Uluslararası Voleybol Hakemleri Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya ile MHGK Başkanı ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Yener'i EuroVolley maçlarında görevlendirdi.

Uluslararası Voleybol Hakemi Doç. Dr. Nurper Özbar, 19 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Sırbistan'da oynanacak A Grubu'ndaki Sırbistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Belçika, Rusya, Fransa takımlarının mücadele edeceği maçlar ile 2. Tur, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final maçlarının oynanacağı Sırbistan bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Voleybol Hakemi Ozan Çağı Sarıkaya ise 1 - 19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Polonya'da oynanacak olan A Grubu'nda Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Portekiz, Belçika ve Sırbistan takımlarının mücadele edeceği maçlarda görev yapacak.

MHGK Başkanı ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Yener de 1-9 Eylül tarihlerinde 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Estonya'da oynanacak D Grubunda Estonya, Letonya, Hırvatistan, Almanya, Fransa ve Slovakya takımlarının mücadele edeceği maçlarda Jüri Üyesi olacak. - İSTANBUL

CEV'den Aziz Yener, Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'ya görev
CEV'den Aziz Yener, Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'ya görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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