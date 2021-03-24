CEV Challenge Kupası'nda Ziraat Bankkart ikinci oldu
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CEV Challenge Kupası'nda Ziraat Bankkart ikinci oldu

24.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:00
CEV Challenge Kupası'nda Ziraat Bankkart ikinci oldu

Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası final ikinci maçında İtalya'nın Allianz Powervolley Milano takımına 3-2 mağlup oldu.

Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası final ikinci maçında İtalya'nın Allianz Powervolley Milano takımına 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ilian Georgiev (Bulgaristan), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Ziraat Bankart: Emin, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan, Arslan, Van Garderen, Berkay (L), (Burakhan, Halil İbrahim)

Allianz Powervolley Milano: Ishikava, Kozamernik, Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli, Pesaresi (L), (Weber, Maar, Daldello)

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15

Süre: 126 dakika (25 31 25 26 19) - İSTANBUL

CEV Challenge Kupası'nda Ziraat Bankkart ikinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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