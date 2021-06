Altın Lig şampiyonu olan Filenin Efeleri, yurda döndü

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon olan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü. Belçika'nın Başkenti Brüksel'den kalkan uçak, saat 16: 56'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Şampiyon voleybolcular, işlemlerin ardından basın terminaline alkışlar eşliğinde çıktı. A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, kupayı Türk halkına hediye ettiklerini söyledi. Özbey, "Çocuklar zaten benim içimi yansıtıyor. Ama şunu söyleyeyim. Geçen sefer de biz almıştık. Bu kupanın ismi değişti. Defalarca değişti. Avrupa Ligi oldu, Golden Lig oldu. Bu kupada 4 tane şampiyonluk elde ettim ama en anlamlısı buydu. Türk milletine, vatana, millete bu kupayı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı."BU ÇOCUKLAR TARİH YAZDI"Filenin Efelerinin tarih yazdığının altını çizen Özbey, "Şampiyonaya daha zaman var. Biraz antrenman yapalım. Çocuklar bunu bir izlesinler. Avrupa Şampiyonası'na da geleceğiz. Farkındaysanız Türkiye'nin en genç milli takımı. 20 yaş ortalamalı, 2 metre 3 santimetre boy ortalamalı bir takımla çıktık. 10 tane çocuğum ilk defa A Milli takım formasıyla sahaya çıktı. Gerçekten tarih yazdılar. Seyircisiz olduğu için anlatılamıyor. Tabii futbol maçı olsaydı 70 bin kişi giderdi ya da her taraf yazardı. Teşekkür ederim hepiniz buraya geldiniz ama bu çocukların hakkını verin. Bu çocukların hakkını teslim edin. İstiklal Marşı'nın okutup da 1'inci Lig'de oynayan futbolcu ücretine çıkan bu çocukların hakkını savunun. İhtiyacımız olan bir zamanda Avrupa Lig şampiyonluğu getiren bu takımı kutluyorum" şeklinde konuştu. TAKIM KAPTANI BURAK GÜNGÖR: BAŞARILAR İNŞALLAH KATLANARAK ARTACAKTakım olarak yakaladıkları başarıları katlayarak devam ettireceklerini söyleyen takım kaptanı Burak Güngör, "2'nci kez namağlup olarak kupayı buraya getirebilmek bizim için önemliydi. Bize verilen değerin karşılığını verebilmek bizim için önemliydi. Bunu yapabildiğimiz, sizleri buraya getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız olacak. Hedeflerimiz devam ediyor. Başarılar inşallah katlanarak artacak. Ben daha önce yaptığımı açıklamalarda her zaman adım adım gitmemiz gerektiğini söyledim. Gruplarda garantilemiş olsak bile adım adım gittik. Hiçbir maçı kaybetme lüksümüz olmadığını bilerek gittik. Hedefimiz kupaydı, onu da aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.ADIS LAGUMDZIJA: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DA İYİ İŞLER YAPABİLİRİZ Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Adis Lagumdzija ise, "Çok mutluyum. 2 kez üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir başarı. Avrupa Şampiyonası öncesinde bizim için çok güzel bir hazırlık oldu diyebiliriz. Benim beklentilerim çok yüksek. Avrupa Şampiyonası'nda da iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Genç bir takıma sahibiz. Enerjimiz var, sadece çalışmamız gerekiyor. Orada da güzel bir derece yapabiliriz. MVP ödülünü aldığım için de çok mutluyum. İtalya'ya da zaten bu yüzden, kendimi geliştirmek için gittim. Her turnuvada hedefimi daha yukarı çekiyorum" dedi.EFE MANDIRACI: İLK A MİLLİ DENEYİMİMDE BÖYLE BİR KUPA KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUMKupayı Türkiye'ye getiren sayıyı kaydeden takımın genç isimlerinden Efe Mandıracı, "Şu an inanılmaz heyecanlıyım. İlk A Milli takım deneyimimde böyle bir kupa kazandığım için çok mutluyum. Ailemi ve bizi destekleyen herkesi gururlandırdığım için çok mutlu olduk. Çalışmalarımızın sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Hiç pes etmedik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sonucu da kupa zaten. Her zaman daha iyisi için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.BEDİRHAN BÜLBÜL: BU GURURU YAŞATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Bedirhan Bülbül ise şöyle konuştu: "Gerçekten çok büyük destek verdiniz. Bunu çok derinden hissettik. Çok mutluyuz. Son şampiyon olarak gittiğimiz Avrupa Altın Ligi'nde tekrardan kupayı almak, şampiyon olmak bizim için gurur verici bir durum. Zor bir süreçten sonra iyi bir şekilde hazırlandık. Federasyonumuza da büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu gururu yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah nice başarıların devamını da getiririz." OĞUZHAN KARASU: AYNI BAŞARIYI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da yakalamak istediklerini belirten Oğuzhan Karasu, "Türkiye'ye kupayı getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı göstermek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Biz kupa aldıkça buradaki kameralarda inşallah daha çok artar. Herkese teşekkürler" dedi.

