CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı
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CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de sona erdi.

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İnciraltı Plaj Voleybolu Tesisleri'nde düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

Organizasyonda kadınlarda final maçında Bocharova/Gubina (Rusya) ikilisi, Moreno/Vergara (İspanya) ekibini 21-19, 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinci oldu.

Erkekler final maçında ise Slovenya'dan Mozic-Bracko ekibi, Norveç'ten Mol M./Sunde ikilisini 15-21, 15-21'lik setlerle 2-0 yenerek birincilik elde etti.

Düzenlenen törenle kupa ve madalyalar dereceye giren ekiplere takdim edildi.

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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