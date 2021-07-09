CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
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CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyona, kadın ve erkeklerde oynanan grup etabı karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerde Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Danimarka'dan Jacop Petersen-Nikola Razdorov'u 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, grup birincisini belirleyecek maçta İspanyol Antonio Saucedo-Alvaro Viera'ya 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük yoluna devam ederken, diğer ekipler elendi.

Yarın kadın ve erkeklerde oynanacak eleme turu ve çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek turnuva, 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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