CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı
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CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı

CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, eleme turu karşılaşmalarıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, eleme turu karşılaşmalarıyla başladı.

Erkekler kategorisindeki eleme turu karşılaşmaları İnciraltı'ndaki Plaj Voleybolu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ana tablo maçlarının yarın başlayacağı şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Nur Akyüz-Sanem Baş ve Irmak Gökçen-Ece Özdemir ikilileri temsil edecek.

Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Finlandiya, Belçika, Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, Slovakya, Hırvatistan, Andorra, Rusya, Fransa, Sırbistan, Romanya, İsrail, Litvanya, Estonya, Slovenya, Danimarka, Avusturya, Polonya, Almanya, İsveç, Çekya, Macaristan, İtalya, Ukrayna, İspanya, İsviçre ve Letonya mücadele edecek.

Erkeklerde ise milli sporcular Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük, Sacit Kurt-Can Ahmet ve Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin boy gösterecek.

Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda, Letonya, Polonya, İsviçre, İsrail, Avusturya, Ukrayna, Çekya, Macaristan, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya, Belçika, Sırbistan, Litvanya, Slovakya, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Estonya ve Lihtenştayn yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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