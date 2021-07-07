CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile İzmir'de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, eleme turu karşılaşmalarıyla başladı.