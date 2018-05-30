Çetmen Mobilya'dan Sektör Liderliği İçin Yatırım Atağı

Çetmen Mobilya, 160 bin metrekarelik yeni bir fabrika yatırımına başladığını bildirdi. Şirket, aynı zamanda 2023 yılı itibariyle mağaza sayısını 5 katına çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, satış ağını yaygınlaştırmak ve kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir yatırım atağı başlattı. Yapılan açıklamda şirket, toplamda 200 milyon TL'nin üzerinde yatırım ile şirket yeni nesil bir fabrika kuracak. Yeni fabrikanın 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanırken, aynı zamanda şirket, 2023 yılı itibariyle 250'den fazla mağazada hizmet vererek Türkiye'deki satış ağını güçlendirmeyi hedefledi.

Türkiye'de akla gelen ilk üç mobilya markasından biri olmak için çalıştıklarını belirten Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen; "Büyüyen ve gelişen Türkiye'ye yakışır şekilde, biz de markamızı yeni yatırımlarla güçlendirme kararı aldık. Yenilikçi ürünler geliştirmek ve üretmek için 160 bin metrekarelik alan içerisinde 120 bin metrekare kapalı, 40 bin metrekare açık alana sahip yeni fabrikamız 2020 yılında faaliyete geçecek. Bir diğer önemli hedefimiz de mağazalarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olacak. 2023 yılında 250'yi aşkın mağazamız ile müşterilerimize hizmet sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve Bursa illeri öncelikli olmak üzere, kendi mağaza yatırımlarımızın yanı sıra 'franchise' ile de satış ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Böylece bir yandan sektörümüzün ve ülke ekonomimizin gelişiminde önemli bir rol üstleneceğiz bir yandan da müşterilerimize en iyiyi sunmaya odaklanacağız. Nihai hedefimiz ise sektörün en güçlü ilk üç markasından biri olmak. Köklü geçmişimiz, deneyimli ekibimiz, üretim kabiliyetimiz ve yatırım gücümüz ile bu hedefe hızla ulaşacağımıza eminim" dedi. - İSTANBUL