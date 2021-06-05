Çetintepe Barajı ile Gaziantep'te 296 Bin Dönüm Alan Sulanabilecek

ÇETİNTEPE BARAJI BÖLGEYE BEREKET KATACAKVALİ DAVUT GÜL, GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDUGaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,...

ÇETİNTEPE BARAJI BÖLGEYE BEREKET KATACAK

VALİ DAVUT GÜL, GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Ali Muhittin Taşdoğan, ve beraberindeki heyet, Çetintepe Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden ve Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş illerini kapsayan proje ile sadece Gaziantep'te 296 bin dönüm alanın su ihtiyacı karşılanabilecek.

Temelden yüksekliği 116 metre olan ve 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bugün milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, Yavuzeli ve Araban ilçelerimizde görev yapan muhtarlarımızla birlikte hep konuşulan ama uzak olduğu için görme imkanı kısıtlı olan barajı yerinde görmek istedik. Sulama yatırımları önemli. Bu proje bölgesel kalkınma açısından çok önemli. Çok büyük ve önemli bir yatırım" diye konuştu.

Çetintepe Barajı ziyaretinde Gaziantep heyetine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile Adıyaman Milletvekilleri eşlik etti.

Vali Gül ve beraberindeki heyet, Çetintepe Barajı sonrasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban İlçesi'nde gerçekleştirilen Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi'nin hasatına katıldı. Proje ile birlikte bölgeye özgü Edessa Buğday çeşidinin tohum üretimi için anlaşılan çiftçilerden alınan ürünlerin sonbaharda ekim yapacak bütün çiftçilere sertifikalı tohum olarak destek amacı ile dağıtılacağı belirtildi. Daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban İlçesi'nde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 adet atak-s yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştiren heyet, burada kadın üreticiler ile bir araya geldi.

MUHTARLARI DİNLEDİLER

Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında Araban ve Yavuzeli'nde muhtarlarla bir araya gelen Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada muhtarları dinleyerek istek ve talepleri aldılar.

Burada, Araban ve Yavuzeli ilçelerine önemli kazanımları olacak Çetintepe Barajı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Çetintepe Barajı ile Araban ve Yavuzeli'ni sulayacak alan, Gaziantep'te bütün sulanan alan kadar. Araban'ın 33 bin nüfusu var yaklaşık 7 bin hane. 6 buçuk milyar lira ile 20 bin tane konut yapabilirsiniz. Bu para ile 3 tane Araban kurulabilir. Bu rakamın büyüklüğünü buradan anlayabiliriz. Şimdiye kadar 800 milyon harcandı. 800 milyon ile de yaklaşık olarak yarım Araban kurulabilir. Dolayısıyla da 3 sene 5 sene çok gözümüzden büyüteceğimiz meseleler değil. Olduğunda herkesin yaşam standardı yükselecek" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, Vali Gül ile beraberindeki heyet, muhtarları uğurladılar.

Kaynak: Habermetre