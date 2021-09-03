Çetintepe Barajı Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki 555 bin 130 dekar araziyi suya kavuşturacak

Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki 555 bin 130 dekar araziyi suya kavuşturacak, Adıyaman'daki Çetintepe Barajı'nın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandı bildirildi.

Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki 555 bin 130 dekar araziyi suya kavuşturacak, Adıyaman'daki Çetintepe Barajı'nın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan yatırımlarla Adıyaman'ın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Gölbaşı ilçesindeki Çataltepe mevkisi Göksu Çayı'ndaki Çetintepe Barajı'nın inşası hummalı şekilde sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın temelden yüksekliğinin 116 metre olduğunu ve 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesi'nin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı'nın, Harmancık ve Çatboğazı barajlarıyla Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar arazinin sulanmasını sağlayacağını ifade eden Yıldız, barajın hizmete alınmasıyla beraber ekonomiye yıllık 320 milyon liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Baraj inşaatı kapsamında batardolar, derivasyon tüneli ve dolusavak imalatlarının büyük kısmının tamamlandığını vurgulayan Yıldız, "Barajın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandı." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül