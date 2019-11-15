Çetinkaya: Sanayide yeni veriler daha iyi gelecek

15.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:12

Eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın geri kalan aylarında hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi beklediklerini kaydetti.