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Çetinkaya: Sanayide yeni veriler daha iyi gelecek

Eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın geri kalan aylarında hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi beklediklerini kaydetti.

15.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:12
Çetinkaya: Sanayide yeni veriler daha iyi gelecek

Eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın geri kalan aylarında hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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