Çetinkaya Projelerini Açıklamaya Başladı

Haber: Saadet Gebze

Türk televizyonların yüz akı "Sözü olan herkes için" parolasıyla adından sıkça söz ettiren TV5'te Zeynep Öztürk'ün sunduğu on beş bültenine konuk olan Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, sosyal belediyecilikten, icracı belediyeciliğe, gönüllere dokunmadan, sanayi kentinden kültür kentine nasıl geçileceğini, tam anlamıyla engelsiz kent projesine daha bir çok konuda açıklama yaptı.

"MAKAM ODASININ KAPISINI KALDIRACAĞIZ"

Onbeş haber bülteni sunucusu Öztürk'ün tüm sorularına içtenlikle cevap veren Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, ilk iş olarak makam odasının kapısını kaldıracağını söyleyerek, "şeffaf belediyecilik ilkesini benimsiyorum. İlk işim olarakta makam odasının kapısını kaldırıyoruz. Herkes çok rahat bir şekilde Başkana ulaşabilecek. Derdini tasasını sıkıntısını anlatabilecek çözümü anında alacak. Öyle bugün git yarın gel devri olmayacak. Her tarafımız gri renkte beton yığını nefes alacak bir yerimiz kalmadı. Biz nefes alacak yerler oluşturacağız. Halkımız vakit geçirmek için farklı yerlere gitmek zorunda kalmayacak. Kültürel anlamda da çalışmalarımız olacak. Sanata ve sanatçıya özel desteklerimiz olacak. Sanat sokağı oluşturacağız. Kültür festivallerimiz olacak. Kentimizin marka değeri olan Gebzesporumuzun renklerini aldığı ve bize özel olan mor menekşe için özel festival düzenleyeceğiz. Sporu ve sporcuyu destekleyeceğiz. İstihdama yönelik projelerimiz olacak bunların en net örneği refakatçi sistemi. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Yaşlı bireylerimizin çarşıda ya da hastanede ya da farklı yerler de işleri oluyor. Bu işlerini halletmek için onların yanında olmak kendilerine refakat etmek için öncelikle üniversite öğrencileri ya da bizim istihdam birimimize cv'sini vermiş insanlar arasında yönlendirme yapılarak hem yaşlılarımızın işlerinin hallolması hem de yardım edenin kazanç elde etmesini sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler