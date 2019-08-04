Çetindağ: "Avcılık yasaklanmalı"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kene kaynaklı ölümlerin artma nedeninin kaçak avlanma olduğunu ileri sürerek, "Herkesin elinde otomatik tüfek var. Dağda güvercin, karga bırakmamışlar. Kendi kendimize kene vakalarının artmasına neden oluyoruz. Türkiye'de avcılık tamamen yasaklanmalı" dedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kene nedeniyle meydana gelen ölüm vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kene ısırması sonucu çevre illerden gelen hastaların Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesi nedeniyle Sivas'ın kene konusunda adının çıktığını ifade eden Çetindağ, abartılacak bir durumun olmadığının altını çizdi.

Sivas'ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarının gündeme gelmeye başladığını kaydeden Çetindağ, "Kene sürekli basında yer alıyor. Aslında bu kene olayını Sivas'ta çok fazla büyütmemizin bir anlamı yok. Sivas'ta çok fazla kene var gibi düşünülmesin. Biliyorsunuz Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanemiz kene konusunda çok başarılı. Çevre illerden de hastalar buraya geliyor, burada vefat ettiği için Sivas gündemde oluyor ama Sivas'ımızda öyle çok fazla abartılacak olaylar yok" dedi.

"Avcılık tamamen yasaklanmalı"

Kene ısırması nedeniyle meydana gelen ölümlerin önlenmesi noktasında tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Çetindağ, "Şunu özellikle söylemek istiyorum: Avcılığın Türkiye'de kesinlikle 12 ay boyunca yasak edilmesi lazım. Çünkü insanlarımız öyle olmuş ki herkesin elinde otomatik tüfek var. Dağda güvercin bırakmamışlar, karga bırakmamışlar. Zaten kekliği, bıldırcını saymıyorum. Onun için biz zaten kendi kendimize kene vakalarının artmasına neden oluyoruz. O yüzden hükümetimizden ricamız Türkiye'de avcılığın tamamen yasak olması lazım" diye konuştu.

"Kimyasal ilaçlar yaban hayatını öldürüyor"

Başkan Çetindağ, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu sadece avcılıkla da ilgili değil. Kullandığımız kimyasal ilaçlar, tarımla ilgili kullandığımız gübreler yaban hayatını yok etti. Yaban hayatını yok edince de farklı farklı kene türleri türedi. Yine tarıma dayanıyor. Kullandığımız ilaçların ve gübrelerin tamamının kontrol altına alınması lazım. Avrupa'da bunlar kontrol altına alınmış ama Türkiye'de tüm bu yabancı ilaç firmalarının ne yaptığı belli değil. Çiftçinin kafası karışmış. Bin bir türlü kimyasal ilaç kullanılıyor bunlar da yaban hayatını öldürüyor. Yaban hayatını öldürünce de bazı böcek türleri piyasaya çıkıyor. İşte beklemediğimiz kene olayları çıkıyor. Bu sadece Sivas'ımızda olmuyor. Türkiye'nin her tarafında aynı kene var. Yani Sivas'ta var da başka yerde yok gibi bir durum söz konusu değil. Genelde çevre illerden hastalar buraya geldiği için kene olayları daha çok gündemimize geliyor."

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla dışarı çıkabilirler"

Sivas'ta keneden kaynaklı korkulacak bir durum olmadığının altını çizen Çetindağ, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla dışarı çıkabilirler. Çok nadir olaylar olmuştur. Bunun önlenmesi için de kimyasal ilaçların durdurulması, organik tarıma geçilmesi ve yabani hayatın yok edilmemesi gerekir" açıklamasında bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA